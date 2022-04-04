Благовещенск, 4 апреля, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В Благовещенске запустили гуманитарный экспресс, который собирает помощь для людей, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик. Кроме того, традиционные весенние субботники в городе в этом году начались c концерта-митинга, посвящённого специальной операции в защиту Донбасса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Mil.ru Спецоперация

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Акция называлась «Берегу город, Россию, мир!». Её целью было поддержать военнослужащих России.

«В этом году мы немного трансформировали традиционную акцию. Конечно же, основное начало — это субботники, это облагораживание территорий, но еще мы взяли за основу как раз направление гуманитарной акции в поддержку жителей Донбасса», — сказала заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в столице Амурской области прошёл флешмоб, приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией и в поддержку армии России, участвующей в спецоперации в защиту республик Донбасса. В автопробеге приняли участие десятки автомобилей.