Севилья, Испания, , 06:37 — REGNUM Глава правительства испанского автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо уверена, что региональный съезд мадридского отделения «Народной партии» (Partido Popular) может состояться в мае и таким образом разрешить кризис, связанный с руководством партии в этом сообществе. Об этом пишет агентство EFE.

Исабель Диас Аюсо PP Comunidad de Madrid

На соответствующую позицию Аюсо указали источники, близкие к ней.

Глава мадридского правительства приняла участие в общенациональном съезде правых в Севилье, на котором Альберто Нуньес Фейхоо был избран главой партии вместо Пабло Касадо.

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