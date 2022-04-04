Севилья, Испания, 4 апреля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Глава правительства испанского автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо уверена, что региональный съезд мадридского отделения «Народной партии» (Partido Popular) может состояться в мае и таким образом разрешить кризис, связанный с руководством партии в этом сообществе. Об этом пишет агентство EFE.

PP Comunidad de Madrid Исабель Диас Аюсо

На соответствующую позицию Аюсо указали источники, близкие к ней.

Глава мадридского правительства приняла участие в общенациональном съезде правых в Севилье, на котором Альберто Нуньес Фейхоо был избран главой партии вместо Пабло Касадо.