Сан-Хосе, , 06:22 — REGNUM Представитель центристской партии «Социал-демократический прогресс», экс-министр финансов Родриго Чавес лидирует во втором туре выборов президента в Коста-Рике. Об этом сообщает Верховный избирательный трибунал Коста-Рики.

Родриго Чавес hacienda.go.cr

По итогам обработки 89,05% бюллетеней Чавес набирает 918 040 голосов (52,9%), тогда как его соперник, кандидат от центристской партии «Национальное освобождение» Хосе Мария Фигерес, набирает 817 319 голосов (47,1%).

Всего в выборах имели право голосовать порядка 3,5 млн жителей Коста-Рики. О нарушениях, зафиксированных в ходе выборов, ничего не сообщалось.