Белогорск, Амурская область, , 06:09 — REGNUM Группа компаний ЖСК в Белогорске Амурской области увеличит количество видов выпускаемой продукции. Предприятие начнёт производить в том числе тротуарную плитку и покрытия для площадок из резиновой крошки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. На производстве используются старые автомобильные шины.

Автомобильные шины (сс) Santeri Viinamäki

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«Потребность в таких материалах у нас высокая. Утилизация покрышек для того, чтобы они оказывались не во дворах и свалках, а были переработаны в новые полезные для людей объекты, верный путь. Молодцы, что продолжаете развивать это направление, мы вас будем поддерживать. Считаю, что эту продукцию надо использовать в программе «1000 дворов», — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Ранее компания поставляла в учреждения для детей игровые комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, в органы власти Амурской области поступает информация о росте цен на стройматериалы. Больше платить приходится за рубероид, напольные покрытия, плитку, штукатурку и песок.