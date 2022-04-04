Белогорск, Амурская область, 4 апреля 2022, 06:09 — REGNUM Группа компаний ЖСК в Белогорске Амурской области увеличит количество видов выпускаемой продукции. Предприятие начнёт производить в том числе тротуарную плитку и покрытия для площадок из резиновой крошки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. На производстве используются старые автомобильные шины.
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Ранее компания поставляла в учреждения для детей игровые комплексы.
Как сообщало ИА REGNUM, в органы власти Амурской области поступает информация о росте цен на стройматериалы. Больше платить приходится за рубероид, напольные покрытия, плитку, штукатурку и песок.