Москва, , 06:04 — REGNUM АО «Открытие Холдинг» потребовало взыскать с аффилированного с ним кипрского актива Otkritie Investments Cyprus Limited более 36 млрд рублей. Арбитраж Москвы оставил иск без движения до 30 апреля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Иск был подан на сумму 36335572851,32 рубля 30 марта 2022 года. На следующий день судья Дьяконова оставила его без движения, так как заявление подано с нарушением требований. Детали пока не сообщались. Также в 2021 году в суд от этого же акционерного обществ уже поступал иск на крупную сумму к той же компании с Кипра. Речь шла «о взыскании задолженности в размере 363468328 513,2 рубля, процентов за период с28.09.2019 по25.01.2020 года в размере 73966366174,88 рубля». Это дело начнут рассматривать 14 апреля.

Напомним, в мае 2021 года подконтрольный регулятору банк «Траст» взыскал с АО «Открытие Холдинг» почти 35 млрд рублей. До этого группа «Открытие» числилась санатором банка, на поддержание которого был выделен заём в 2015 году.

Само АО «Открытие Холдинг» с ноября 2021 года находится на первом этапе в процедуре банкротства — под наблюдением. Среди крупных акционеров на декабрь 2021 года в отчётности указан Павел Федосеев — 19,76%.