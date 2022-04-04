Дело на 36 млрд рублей — «Открытие Холдинг» судится с офшором
Москва, 4 апреля, 2022, 06:04 — ИА Регнум. АО «Открытие Холдинг» потребовало взыскать с аффилированного с ним кипрского актива Otkritie Investments Cyprus Limited более 36 млрд рублей. Арбитраж Москвы оставил иск без движения до 30 апреля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.
Иск был подан на сумму 36 335 572 851,32 рубля 30 марта 2022 года. На следующий день судья Дьяконова оставила его без движения, так как заявление подано с нарушением требований. Детали пока не сообщались. Также в 2021 году в суд от этого же акционерного обществ уже поступал иск на крупную сумму к той же компании с Кипра. Речь шла «о взыскании задолженности в размере 363 468 328 513,2 рубля, процентов за период
Напомним, в мае 2021 года подконтрольный регулятору банк «Траст» взыскал с АО «Открытие Холдинг» почти 35 млрд рублей. До этого группа «Открытие» числилась санатором банка, на поддержание которого был выделен заём в 2015 году.
Само АО «Открытие Холдинг» с ноября 2021 года находится на первом этапе в процедуре банкротства — под наблюдением. Среди крупных акционеров на декабрь 2021 года в отчётности указан Павел Федосеев — 19,76%.