Москва, 4 апреля, 2022, 06:04 — ИА Регнум. АО «Открытие Холдинг» потребовало взыскать с аффилированного с ним кипрского актива Otkritie Investments Cyprus Limited более 36 млрд рублей. Арбитраж Москвы оставил иск без движения до 30 апреля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Иск был подан на сумму 36 335 572 851,32 рубля 30 марта 2022 года. На следующий день судья Дьяконова оставила его без движения, так как заявление подано с нарушением требований. Детали пока не сообщались. Также в 2021 году в суд от этого же акционерного обществ уже поступал иск на крупную сумму к той же компании с Кипра. Речь шла «о взыскании задолженности в размере 363 468 328 513,2 рубля, процентов за период с 28.09.2019 по 25.01.2020 года в размере 73 966 366 174,88 рубля». Это дело начнут рассматривать 14 апреля.

Напомним, в мае 2021 года подконтрольный регулятору банк «Траст» взыскал с АО «Открытие Холдинг» почти 35 млрд рублей. До этого группа «Открытие» числилась санатором банка, на поддержание которого был выделен заём в 2015 году.

Само АО «Открытие Холдинг» с ноября 2021 года находится на первом этапе в процедуре банкротства — под наблюдением. Среди крупных акционеров на декабрь 2021 года в отчётности указан Павел Федосеев — 19,76%.