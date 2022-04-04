Нижневартовск, Югра, 4 апреля, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Нефтяной сфере Югры не страшны санкции. Компания «Атмосфера» из Нижневартовска производит свои установки для проведения геофизических исследований скважин, которые полностью состоят из отечественных комплектующих, сообщается на странице официальной группы правительства ХМАО «ВКонтакте».

Vk.com/shtabugra Установка «Югра». Скриншот видео, опубликованного в группе «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

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Установка создана из отечественных комплектующих, которые производятся Саратовским «Геофизмашем», заводом «Терминалстройинвест» и объединением «Геотехнология» из Пскова.

Инновационную установку для проведения геофизических исследований скважин символично назвали «Югра». Её применение более чем в четыре раза снизило временные операционные затраты при производстве работ, что доказано испытаниями на базе месторождения «Газпромнефть-Ноябрьск».

На данный момент таких установок в России всего четыре, к 2025 году предприятие намерено создать 21 единицу техники.