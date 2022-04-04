Биробиджан, , 05:41 — REGNUM Сырья для работы обувной фабрики «Росток» в Биробиджане хватит на долгое время. В этом заверил руководитель предприятия Кирилл Девятко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе мэрии города.

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Это единственное предприятие по производству обуви на Дальнем Востоке. Фабрика ЕАО пережила трудные 90-е годы, и сейчас намерена продолжать работать. Тогда, в кризисные времена, предприятие модернизировало производство и стало производить более качественную продукцию. Теперь «Росток» в том числе выпускает обувь элит-класса. Продукция фабрики — из натуральных кожи и меха.

«В этом году закупили сырья, которого хватит на долгое время. Кроме того, несмотря на непростое время, мы не планируем снижать обороты и расширять сотрудничество с российскими поставщиками материалов и сырья. Качественные натуральные материалы получаем с предприятий Рязани, Ярославля и Якутии. Подошву для сапог и туфель присылают из Москвы и Санкт-Петербурга», — рассказал директор фабрики Кирилл Девятко.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятие по производству трикотажных изделий «Виктория» в Еврейской автономии намерено расширять линию производства. Разрабатывается новый бренд одежды для молодёжи. На фабрике намерены провести реновацию, проект уже готов.