Нью-Йорк, США, , 04:22 — REGNUM Музыкальной американскую премию Grammy в категории «Песня года» получила композиция «Leave The Door Open» в исполнении рэп-дуэт Silc Sonic. Трансляцию вручения премии 4 марта ведет телеканал CBS.

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Также в категории «Песня года» за Grammy боролись композиция «Bad Habits» в исполнении британского певца Эда Ширана, «A Beautiful Noise» Алишии Кис и Брэнди Карлайл, «Happier Than Ever» певицы Билли Айлиш и песня «Kiss Me More» в исполнении еще одного рэп-дуэтаБилли Айлиш и SZA.

Кроме того, за это звание боролись американский исполнитель в стиле рэп Lil Nas X с композицией «Montero»; Джастин Бибер, Дезманн Эванс (Giveon) и Эштон Симмондс (Daniel Caesar) с композицией «Peaches» и певица из США Бренди Карлайл с песней «Right on time».

Отметим, 64-я церемония Grammy в первый раз с начала пандемии COVID-19 проводится в полноценном формате и ее второй год подряд ведет американский комик, актер и телеведущий Тревор Ноа.