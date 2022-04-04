Брюссель, , 03:34 — REGNUM Вопрос о введении новых антироссийских санкций обсудят 6 апреля, как предполагается, представители Европейского союза. Об этом 4 апреля сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломата из ЕС.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом ранее страны – члены сообщества предлагали ввести дополнительные точечные санкции против РФ, включая такие, как запрет на использование российскими судами портов Евросоюза, очередные ограничения на экспорт в Россию и запрет на импорт из нашей страны энергоресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Финляндии на посту «Ваалимаа — Торфяновка» таможенники задержали три фургона, которые следовали из Парижа в Россию. Машины перевозили картины Эрмитажа, Третьяковской галереи и других музеев РФ

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