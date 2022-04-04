Брюссель, 4 апреля, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Вопрос о введении новых антироссийских санкций представители Европейского союза обсудят, как предполагается, 6 апреля. Об этом 4 апреля сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломата из ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

При этом ранее страны-члены сообщества предлагали ввести дополнительные точечные санкции против РФ, включая такие, как запрет на использование российскими судами портов Евросоюза, очередные ограничения на экспорт в Россию и запрет на импорт из нашей страны энергоресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Финляндии на посту «Ваалимаа — Торфяновка» таможенники задержали три фургона, которые следовали из Парижа в Россию. Машины перевозили картины Эрмитажа, Третьяковской галереи и других музеев РФ

Читайте также: В Финляндии задержали фургоны с картинами Эрмитажа и Третьяковской галереи