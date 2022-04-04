Вашингтон, 4 апреля, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Артобстрел со стороны украинских боевиков киевского предместья Буча мог стать причиной жертв среди его гражданского населения, и это умышленно замалчивается в США. Об этом апреля заявил в интервью американскому изданию Newsweek посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«В США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли город Буча артиллерийскому обстрелу. Именно это могло привести к потерям среди мирного населения», — сказал он.

Также Антонов добавил, что-то, что киевский режим в этом случае пытается переложить вину за «все свои злодеяния» на Россию, является очевидным.

Кроме того, российский посол подчеркнул, что все обвинения Киева уже полностью опровергнуты Минобороны РФ.

«Напомню, что российские военные покинули город Буча еще 30 марта. Все эти дни украинские власти молчали, а теперь вдруг разразились сенсационными кадрами с целью очернить Россию и заставить оправдываться», — уточнил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не стоит немедленно отказываться от поставок российских энергоресурсов даже на фоне обострения ситуации на Украине.

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