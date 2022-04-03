Грозный, 4 апреля, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Призыв как можно скорее наладить работу органов власти в освобождённом от украинских боевиков Донбассе опубликовал 3 апреля в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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Глава Чечни отметил, что он, как и сотни чеченцев, «переживших беззаконие военной хунты», призывает как можно скорее наладить работу временных или постоянных администраций, комендатур и других органов государственной власти в освобождённых от бандитов городах и сёлах Донбасса.

По мнению Кадырова, в каждом населённом пункте нужно определить руководителя, который бы организовывал помощь любого рода мирным жителям, которые в первые дни не знают, «к кому идти и куда обращаться».

Несмотря на организационные и материальные трудности, отсутствие координации между органами власти и попытки бандитов сорвать процесс возвращения к мирной жизни, Кадыров призвал подумать о тех, кому сейчас сложнее всего — о мирных жителях освобождённых сёл и городов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Кадыров выразил возмущение словами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о поступке представителей шоу-бизнеса, уехавших из России сразу после начала спецоперации на Украине.