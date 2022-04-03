Рига, 4 апреля, 2022, 02:29 — ИА Регнум. Возможность оплаты природного газа из России в рублях рассмотрит латвийская компания Latvijas Gаze, которая не считает это нарушением санкционных мер в отношении РФ. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Первое впечатление такое, что порядок расчетов — в российских рублях — формально не нарушает санкционный режим и возможен. Сейчас Latvijas gаze продолжает анализ предложенного способа расчета с юридической точки зрения и с точки зрения бизнес-интересов концерна», — говорится в сообщении.

При этом пресс-служба приводит слова председателя правления Latvijas Gаze, отметившего, что в хранилищах компании достаточное количество газа для выполнения обязательства перед потребителями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не стоит немедленно отказываться от поставок российских энергоресурсов даже на фоне обострения ситуации на Украине.

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