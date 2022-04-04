4 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили акции протеста в Великобритании из-за роста цен на электричество и газ.

Тимур Кондратьев, , 08:04 — REGNUM Акция протеста, которую провели активисты движения National Assembly в Лондоне, у резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, против резкого роста цен на электричество и газ, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 4 апреля в социальной сети «ВКонтатке».

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Ничего себе, как много агентов Кремля вышли на улицы городов Великобритании!» — шутит Cerega T.

Многие пользователи начали иронизировать над тем положением, в котором оказались британцы, пытавшиеся задушить Российскую Федерацию своими санкциями.

«Среди организаторов митинга уже выявили Баширова и Петрова?» — издевается Александр С.

«А что случилось, зачем протестовать? Можно же просто реже пользоваться этой самой электроэнергией и мыться реже, приговаривая: «Вот тебе, Путин». Не понимаю, в чём виноваты британские власти», — пишет Сергей Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что британские бизнесмены несут невероятные потери и это стало возможным благодаря недальновидным действиям своего правительства.

«Держись, Бориска! Проблема британских фермеров — нехватка удобрений. Они подорожали в три раза по отношению к прошлому году. Теплицы опустели: предприниматель вынужден платить за газ в 16 раз больше, чем годом ранее. Как на Украине — один в один. Видимо, Бориска такой же умный и дальновидный, как Зеленский. Два сапога пара», — поделилась своим мнением Алекса К.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский (сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

Часть людей полагает, что акции протеста, по планам британских властей, должны были захлестнуть Россию, но оказалось, что недовольными от антироссийских санкций оказались граждане Великобритании.

«Эти придурки из числа западных политиков думали, что они обрушат российскую экономику и выгонят людей свергать власть. Но в итоге обрушили свою и теперь их самих вынесут скоро вперёд ногами», — отмечает Дмитрий О.

«Душили санкциями Россию. Кричали, что россияне начнут умирать с голода, бастовать и покупать хлеб по 500 рублей. Пытались отрезать нас от «всего мира». И вот вам итог. У России всё хорошо! Наконец-то у нас всё хорошо! А вы все давитесь своей желчью и пожинайте то, что посеяли! И знайте, Россию и её народ вам никогда не победить», — обращается Наталья А.

Ряд пользователей указывает на то, что если Британию уже захлестнули протесты, то ответная реакция России приведёт буквально к краху этого государства.

«И это мы ещё краник не прикрыли. Ничего эта Европа нормально сделать не может, даже санкции ввести. Вроде как мы должны страдать, а стремительно нищают они. Ибо думать нужно головой, а не шаблонными стереотипами», — написал Артём Л.

Лжец (сс) Matt Brown

Нашлись и те, кто отмечают, что у британских граждан остаётся два варианта: терпеть либо менять ту власть, которая завела Великобританию в экономический тупик.

«Прекрасно. Пусть теперь меняют правительство своей страны. Либо же терпите дальше. За русофобию надо платить», — указывает Алексей Д.

Напомним, 2 апреля РИА Новости опубликовало материал, согласно которому активисты движения National Assembly провели акцию протеста в Лондоне против резкого роста цен на электричество и газ. Протестующие вышли к резиденции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и потребовали его отставки. При этом движение планирует организовать протесты и в других городах Великобритании.