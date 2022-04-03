Дублин, 4 апреля, 2022, 01:39 — ИА Регнум. Европейский союз должен ужесточить антироссийские санкции из-за «шокирующих преступлений», якобы совершенных в отношении гражданских лиц в Буче. Об этом 3 апреля написал министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени на своей странице в соцсети Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирландия

Как отметил Коувени, ранее он провел беседу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, описавшем ему якобы совершенные «шокирующие преступления в Буче».

«ЕС должен на этой неделе дать решительный ответ, ужесточив санкции (против России – ред.)», — указал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главы стран и внешнеполитических ведомств государств Запада, а также общественные деятели из этих стран высказывались на тему ситуации в Буче, исходя только из видеозаписей.

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