Москва, 4 апреля, 2022, 00:15 — ИА Регнум. Последние высылки из стран Запада российских дипломатов сделаны для того, чтобы посольства нашей страны были обескровлены. Об этом 3 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

Mid.ru Мария Захарова

Как отметила Захарова, дипломатов РФ высылают из разных стран под разными предлогами, и в некоторых случаях причиной такого решения называется якобы деятельность, несовместимая с заявленной.

Также она подчеркнула, что в МИД РФ прекрасно понимают, что за этим скрываются совершено другие вещи и это является демонстративной позицией коллективного Запада, который обвиняет Россию в создании кризиса и пытается таким образом наказать Москву в политическом плане.

«Где-то сразу говорят о политической составляющей, до сих пор такое разноголосое, но заключено оно в одном: просто сделать все, для того чтобы российские дипломаты, российские посольства были обескровлены», — сказала официальный представитель МИД РФ.

«Естественно, если высылается 45 человек, как это было сделано в Польше, дипломатов, десятки, как это было сделано в Болгарии и других восточноевропейских странах. Уже заявлены, пошли утечки о том, что эта цепочка будет продолжена», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля стало известно, что высылка группы российских дипломатов рассматривается властями Германии.

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