Москва, 3 апреля, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Высылка дипломатов России из стран Запада показывает, что он пытается наказать нашу страну политически. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия-1» в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

Mid.ru Мария Захарова

«Это демонстративная позиция коллективного Запада, обвиняющего нас в создании кризиса и пытающегося таким образом наказать нас политически», — отметила чиновница.

По её словам, ряд стран открыто заявляют о политической составляющей таких действий. Также дипломатов высылают для того, чтобы обескровить российские посольства и лишить их возможностей отбивать информационно-политические атаки. Захарова добавила, что действия эти намеренные и их нельзя видеть не во взаимосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд западных стран объявил о высылке российских дипломатов