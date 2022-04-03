Берлин, 3 апреля, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Массовый автопробег в поддержку России состоялся 3 апреля в столице Германии. По улицам Берлина с российскими флагами проехали несколько сотен автомобилистов.

(сс) nick_photoarchive Автомобильное движение в Берлине

По данным СМИ, помимо триколоров, над автомобилями развевались флаги СССР и ВДВ. Многие участники дорожного движения приветствовали автоколонну гудками. Из машин звучали русские песни.

Как напоминает RT, ранее аналогичный автопробег состоялся в греческом городе Салоники. Жители проехали по городу под российскими и греческими флагами с лозунгами «Греция, Россия, православие».