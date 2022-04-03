Будапешт, 3 апреля, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Альянс премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лидирует на парламентских выборах. Об этом сообщает национальный избирательный офис.

(сс) European People's Party Виктор Орбан

Обработано уже 16,76% бюллетеней. Фидес — Христианско-демократическая народная партия набирает 67% голосов. А возглавляемая Петером Марки-Заем оппозиционная коалиция пока получила 28% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы проходили 3 апреля. В парламенте Венгрии насчитывается 199 мест.