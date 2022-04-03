Лондон, 3 апреля, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Картина Эдгара Дега «Русские танцовщицы», находящаяся в коллекции Национальной галерее в Лондоне, теперь в каталоге музея значится как «Украинские танцовщицы».

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон

Как сообщает Guardian, причиной стали призывы украинских пользователей соцсетей поменять название полотна после начала специальной военной операции России на Украине.

«Мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему», — заявил представитель Национальной галереи, ранее отказавшейся включать картину Рафаэля из собрания Эрмитажа в выставку произведений художника.