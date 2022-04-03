Лондон, 3 апреля, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Завтра, 4 апреля, в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» футбольный клуб «Кристал Пэлас» в последнем заключительном матче 31-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет лондонский «Арсенал».

ФК «Арсенал»

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, а матч обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты главного судьи — Константин Хатзидакис и Нил Дэвис.

На данный момент «Арсенал» под руководством Микеля Артеты с семнадцатью победами, восемью поражениями и 54-мя набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас», набрав 34 очка, располагается семью позициями ниже.

В последний раз «Арсенал» и «Кристал Пэлас» играли между собой 18 октября 2021 года в матче 8-го тура чемпионата Англии. В том матче, завершившемся со счетом 2:2, забитыми мячами отметились Пьер-Эмерик Обамеянг (8'), Кристиан Бентеке (50' Джордан Айю), Одсонн Эдуар (73' Майкл Олис) и Александр Ляказетт (90+5').