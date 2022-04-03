София, 3 апреля, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Из США в Болгарию восемь истребителей F-16 поставят только в 2025 году. Об этом телеканалу bTV сообщил министр обороны Болгарии Драгомир Заков.

(сс) Neuwieser F-16

Техника была оплачена ещё в 2019 году. Поставки планировалось осуществить в 2023—2024 годах. Однако из-за пандемии коронавируса график сместился.

Сейчас у Болгарии есть около десяти истребителей МиГ-29. Однако у некоторых из них срок эксплуатации двигателей завершится в конце года. А провести ремонт оказалось невозможно из-за антироссийских санкций.