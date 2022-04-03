Москва, 3 апреля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Нежелание Абхазии войти в состав Российской Федерации является откровенно недружественным шагом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля заявил политолог Аслан Рубаев.

Аслан Рубаев

Беспокоит поведение Абхазии, которая упирается и не хочет вступать в состав России. Я расцениваю это как совершенно недружественный шаг, как короткую память. Абхазские деятели не думают, что их националистический угар может быстро разбиться об огонь грузинских «Градов». Если грузинская армия решит пойти на Абхазию, то она уничтожит её за два-три дня. А тут они, видите ли, не хотят никакой интеграции с Россией. Такое поведение Абхазии — это подлость. Сейчас они ничего не хотят, но как только возникнет потенциальная угроза со стороны Грузии, они тут же вспомнят Россию. Поэтому не следует такого допускать, и нужно достаточно жёстко поставить перед Абхазией условие, чтобы они тоже провели референдум и вошли в состав России.