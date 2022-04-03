Валенсия, Испания, 3 апреля, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Сегодня, 3 апреля, в Валенсии на стадионе «Месталья» футбольный клуб «Валенсия» в матче тридцатого тура испанской Примеры 2021/22 примет «Кадис». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

valenciacf.com ФК «Валенсия»

Стартовые составы команд:

«Валенсия»: Георгий Мамардашвили, Габриэл Паулиста, Муктар Диакаби, Омар Альдерете, Тьерри Коррейя, Уго Гильямон, Карлос Солер, Гонсалу Гедеш, Брайан Хиль, Хесус Алькальде, Максимилиано Гомес.

«Кадис»: Херемиас Ледесма, Карлос Акапо, Альфонсо Эспино, Луис Эрнандес Родригес, Виктор Чуст, Рубен Алькараз, Уссама Идрисси, Иван Алехо, Федерико сан Эметерио, Альваро Негредо, Лукас.

На данный момент «Валенсия» с десятью победами и 40 набранными очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Кадис», набрав 27 очков, располагается на семнадцатой строчке.