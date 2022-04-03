Москва, 3 апреля, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Центральное духовное управление мусульман России опубликовало заявление относительно возможного насильственного изменения деятельности Украинской Православной Церкви.

ИА REGNUM Религии

«По сообщениям СМИ на рассмотрение украинской Верховной Рады в эти тревожные дни конфликта между братскими народами соседних стран внесены законопроекты «О запрете Московского Патриархата на территории Украины», а также о внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Речь идет о повторной попытке насильственного изменения деятельности Украинской Православной Церкви. Происходящие сегодня на Украине события коснулись не только России и Украины, но и всего мира. Уже идут переговоры.

ЦДУМ России расценивает вмешательство в деятельность УПЦ МП и запрет Московского Патриархата циничным попиранием базовых норм религиозных свобод, существующих в любом правовом государстве.

Подобные законотворческие инициативы, посягающие на изменение религиозной сферы, грубейшим образом попирающие права миллионов людей на свободу совести и вероисповедания, создают условия для дискриминации верующих и эскалации насилия на Украине, где граждане страны, исповедующие православие, остаются заложниками многолетней политики разжигания ненависти и вражды.

Перенос конфликта в духовную сферу жизни недопустим и является ничем иным, как оголтелой попыткой подрыва всех возможных путей разрешения конфликта.

По нашему убеждению, откровенное посягательство на самое сокровенное в душах людей – право выбора веры – в первую очередь негативно скажется на имидже самой Украины и не может соответствовать интересам ее народа.

Очевидно, что подобные акты совершенно противоправны и кощунственны, а их реализация в очередной раз будет происходить насильственным и бесчеловечным способом.

Несомненно, что эти действия так же совершенно не соответствуют ценностям свободы совести и других прав человека, декларируемым, в том числе, на Украине.

Молим Всемилостивого Создателя удостоить братские народы наших стран, объединенных единой судьбой, восстановить мир и взаимопонимание, жить в согласии и братском сотрудничестве, как это было завещано нашими предками в веках и угодно Ему Всемогущему – Господу миров!», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте ЦДУМ России.

Читайте ранее: КЦМ СК: «На территории Украины ущемляются права не только православных»