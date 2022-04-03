Киев, 3 апреля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Гарантии безопасности Украине власти США так и не предоставили. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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«США не предоставили нам (Украине) гарантии безопасности», — заявил Зеленский.

По его словам, ни от кого украинская сторона таких гарантий пока не получила.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусами Украины, но проект договора ещё не готов для вынесения «на встречу в верхах».