Мец, Франция, 3 апреля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. 3 апреля в Меце на стадионе «Сен-Симфорьен» футбольный клуб «Метц» в матче 30-го тура французской Лиги 1 2021/22 уступил «Монако». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

Александр Головин

Забитыми мячами в составе «монегасков» отметились Виссам Бен-Йеддер (46') и Майрон Боаду (72' Кайе Энрике). Единственный гол «Метца» на 62-й минуте встречи забил 28-летний французский центральный защитник Ибраим Амаду после передачи Фарида Булая.

Составы команд:

«Метц»: Кайяр, Бронн, Жемерсон, Кана-Бийик (Ниакате, 83'), Н’Дорам (Нгетте, 83'), Булая (Сарр, 68'), Канде (Яде, 82'), Делайн, Амаду, де Превилль, Зе (Мафута, 60').

«Монако»: Нюбель, Бадиашиле, Дисаси, Энрике, Агилар, Вандерсон (Лукас, 82'), Мартинш (Боаду, 46'), Тчуамени, Головин (Марипан, 87'), Фофана, Бен-Йеддер.

Статистика матча («Метц"/ «Монако»)

Удары 17/14

Удары в створ 4/4

Владение 43%/57%

Угловые 3/6

Нарушения 6/9

«Монако», одержав тринадцатую победу, набрал 47 очков и поднялся на шестую позицию в турнирной таблице Лиги 1. «Метц» с 23-мя очками остался на предпоследнем девятнадцатом месте в зоне вылета.