Ростов-на-Дону, 3 апреля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В Ростовской области в течение апреля будет проведена оценка ситуации с импортозамещением. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Donland.ru Здание Правительства Ростовской области

«В начале месяца мы завершим работу над вторым пакетом мер поддержки наших предприятий, а весь апрель продолжим работать над оценкой всех предприятий области, которые либо работают с импортозамещающей продукцией, либо могут организовать производство, либо могут производить новое. И эта задача поставлена – чтобы до конца апреля мы точно оценивали ситуацию, естественно, взаимодействуя с федеральными структурами и с другим регионами страны», — отметил глава региона.

По его словам, донские предприятия готовы и дальше работать по импортозамещению. В настоящее время они взаимодействуют и со своим клиентами, и с новыми партнерами. Отказов от сотрудничества практически не поступали.