Аксайский район, Ростовская область, , 18:17 — REGNUM В Аксайском районе Ростовской области реализован проект по внедрению импортозамещающих технологий. Полиграфическая компания «Проф-Пресс» вложила в модернизацию производства 907 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Школьные тетради Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предприятие выпускает в год около 360 млн экземпляров печатной продукции. В марте 2022 года введены в эксплуатацию не имеющая отечественных аналогов линия по выпуску пищевой упаковки и складской комплекс.

Издательский дом «Проф-Пресс» образован в 2002 году и является одним из лидеров в России по производству школьной полиграфической продукции. Предприятие реализует три направления. Это производство развивающих детских книг, школьных тетрадей, альбомов, раскрасок, картона, цветной бумаги, папок для черчения, а также полиграфические услуги, производство пищевой упаковки. Часть продукции поставляется в регионы России и ближнее зарубежье.

На производстве трудятся 882 человека. Предприятие включено в перечень системообразующих организаций Ростовской области.