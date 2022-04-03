Аксайский район, Ростовская область, 3 апреля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. В Аксайском районе Ростовской области реализован проект по внедрению импортозамещающих технологий. Полиграфическая компания «Проф-Пресс» вложила в модернизацию производства 907 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьные тетради

Предприятие выпускает в год около 360 млн экземпляров печатной продукции. В марте 2022 года введены в эксплуатацию не имеющая отечественных аналогов линия по выпуску пищевой упаковки и складской комплекс. Оборудование прослужит не менее десяти лет.

Издательский дом «Проф-Пресс» образован в 2002 году и является одним из лидеров в России по производству школьной полиграфической продукции. Предприятие реализует три направления. Это производство развивающих детских книг, школьных тетрадей, альбомов, раскрасок, картона, цветной бумаги, папок для черчения, а также полиграфические услуги, производство пищевой упаковки. Часть продукции поставляется в регионы России и ближнее зарубежье.

На производстве трудятся 882 человека. Предприятие включено в перечень системообразующих организаций Ростовской области.