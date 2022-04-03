Ростов-на-Дону, 3 апреля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 596 случаев заражения коронавирусом, выписан с выздоровлением 491 пациент, переболевший COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Наибольшее число новых носителей инфекции выявили в Ростове-на-Дону (86), Волгодонске (35), Таганроге и Шахтах (по 27), Азове (25), Каменске-Шахтинском и Каменском районе (по 20). 24,6% заразившихся – люди старше 66 лет, 10,6% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё две женщины в возрасте 77 и 84 лет, а также двое мужчин в возрасте 70 и 82 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 364 944 случая заражения коронавирусом, выздоровели 348 522 пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 763 жителя региона.