Вашингтон, 3 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Администрация Джо Байдена прикрывается событиями на Украине, чтобы отвлечь внимание американцев от своей энергетической политики внутри страны, наносящей прямой ущерб интересам граждан. Об этом заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Ваше правительство намеренно усугубляет страдания миллионов украинских граждан, чтобы захватить энергетическую сеть США, но, похоже, именно это сейчас и происходит», — приводит РИА Новости слова телеведущего.

По мнению Карлсона, задуманный Белым домом под предлогом событий на Украине переход от ископаемых источников энергии к возобновляемым угрожает американской промышленности и ставит ее в еще большую зависимость от Китая в связи с поставками солнечных батарей.

«Действия Байдена не вредят Владимиру Путину. Байден делает хуже только гражданам США», — подчеркнул обозреватель.