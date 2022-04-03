Оренбург, 3 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области COVID-19 победили уже 200 943 пациента Эти сведения 3 апреля сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили 211 457 случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии. В стационарах пребывают 313 пациентов.

Скончался от ковида 3891 человек, добавили в штабе.