Киев, 3 апреля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прибыл в Мариуполь, где посетил пункт временного размещения в Володарском и пообщался с активистами МГЕР. Об этом 3 апреля сообщается в Telegram-канале «Единой России».

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

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"Бибилов посетил Мариуполь. Вместе с депутатом Госдумы, руководителем «Боевого Братства» Дмитрием Саблиным, который координирует в Мариуполе работу гуманитарного центра «Единой России», посетил ПВР в Володарском, пообщался с активистами МГЕР и Волонтерской роты, — отмечается в сообщении.

Бибилов посетил одну из больниц Мариуполя и передал учреждению медикаменты.