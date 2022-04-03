Белград, 3 апреля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. На президентских и парламентских выборах в Сербии до 12:00 3 апреля проголосовало 20,52% избирателей. Об этом сообщила Республиканская избирательная комиссия.

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В Белграде до этого времени проголосовало 18,23% избирателей, в Воеводине 23,93%, в центральной и западной Сербии – 19,28%, в южной и восточной Сербии — 21,14%.

При этом директор Республиканского института статистики Миладин Ковачевич отметил, что он пока не располагает данными о голосовании сербов из Косово и Метохии, которые голосуют в городах Буяновац, Куршумлия, Рашка и Тутин в Центральной Сербии.

Напомним, что Приштина не дала согласие на то, чтобы голосование на сербских парламентских и президентских выборах для сербов из Косово и Метохии было организовано по месту проживания.