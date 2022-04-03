Курган, 3 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 3 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 14 человек, выписались по выздоровлении 29. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за сутки выявлено 99 заражённых коронавирусом курганцев, на два человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 3 апреля выявлено 135 638 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 133 613 человека, скончались 1363 пациент (на два человека больше, чем днём ранее).