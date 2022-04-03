Салехард, 3 апреля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 3 апреля за сутки госпитализировали восемь человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 77 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за сутки 17 ямальцев. Заразились коронавирусом 55 человек — на 27 меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых два вахтовика.

С начала пандемии в ЯНАО на 3 апреля зарегистрировано 135 638 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 133 613 человек, 1035 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).