Чита, 3 апреля, 2022, 12:46 — ИА Регнум. По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 3 апреля, всего в регионе привит первым компонентом 691 483 человека (+1280 за последние четверо суток), из них завершили вакцинацию — 640 836 (+1230 за четверо суток).

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Повторно вакцинировались 198 208 забайкальцев (+ 1041 за четверо суток).

Также первый компонент вакцины получили 960 детей (+23 за четверо суток), из них завершили вакцинацию — 664 (+2 за четверо суток).

Читайте также: В Забайкалье увеличились темпы вакцинации от COVID-19