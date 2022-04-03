Челябинск, 3 апреля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 533 человека. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе эту болезнь победили уже 304 346 пациентов. А выявили коронавирус у 319 991 гражданина.

Больных COVID-19 насчитывается 6881 человек. Скончались от ковида ещё десять пациентов.