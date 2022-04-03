Пермь, 3 апреля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Пермском крае в стационарах находятся 66 тяжёлых пациентов с COVID-19. Об этом 3 апреля информирует краевой оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 22 подключены к аппаратам ИВД. А скончались всего от ковида 8659 человек.

Общее число инфицированных коронавирусом достигло 360 837 граждан. Выздоровели уже 349 024 пациента.