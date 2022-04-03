Барнаул, 3 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 3 апреля 2022 года за сутки выявлены 253 новых носителей (на 20 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 5175 до 4719 (на 456 меньше, чем сутками ранее).

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Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 621 (+10 за сутки) и 212 603 (+241 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 180 (-10 за сутки). Из них 61 подключены к аппаратам ИВЛ (-6 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 027 человек, причём 13 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 744 жителяей края (-13 за сутки). Кроме этого, 77 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+2 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: всего на Алтае выявлено уже 39 972 зараженных коронавирусом (+35 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 262 383 человека, выздоровели 245 842 человека (+197 за сутки).

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