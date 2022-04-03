Калуга, 3 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 23 ковид-пациента, сообщает корреспондентИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 3 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 116 человек. Днём ранее, 2 апреля, в регионе было зарегистрировано 107 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 101 353 человек, 94 756 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 417 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.