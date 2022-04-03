Алексин, Тульская область, 3 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Штраф за действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации, назначил суд жительнице Тульской области, сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Тульской области 3 апреля.

Суд

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Дело в отношении жительницы Алексина рассмотрел Алексинский межрайонный суд. Как установлено, 25 марта женщина в мессенджере распространяла листовки, содержащие дискредитирующую российских военных информацию.

«Таким образом, она осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — уточнили в пресс-службе.

Подсудимая свою вину признала и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Решение ещё может быть обжаловано.