Аксайский район, Ростовская область, 3 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Аксайском районе Ростовской области компания «Бонум» создала новое производство прицепной техники. Специалисты наладили выпуск импортозамещающей продукции — шторных полуприцепов. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев, побывавший на объекте.

Donland. ru Продукция компании «Бонум»

Шторные полуприцепы — импортозамещающая новинка для российского рынка. Предприятие готово выпускать 200 полуприцепов в месяц. Выйти на плановую мощность предполагается в 2023 году.

Глава региона отметил, что компания «Бонум» внесена в дополнительную заявку на включение в федеральный перечень системообразующих предприятий. Это позволит заводу получить новые формы поддержки.