Пхеньян, , 08:17 — REGNUM О серьёзных последствиях возможных провокаций, либо обострения межкорейских отношений предупредила власти Южной Кореи младшая сестра лидера Северной Кореи, заместитель завотделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон. Об этом 3 апреля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (КНДР).

Ким Чен Ын Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ким Ё Чжон уточнила, что ей поручено сделать серьёзное предупреждение в связи с «бездумными комментариями» министра национальной обороны Южной Кореи Со Ука. По словам Ким Ё Чжон, Южная Корея может столкнуться с серьёзной угрозой в случае, если пойдёт на провокацию, либо обострение противостояния с КНДР.

Также Ким Ё Чжон отметила, что Со Ук говорил о нанесении превентивного удара по «государству, обладающему ядерным вооружением», и что Пхеньян может «пересмотреть многое в отношении Южной Кореи».

В свою очередь, секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, курирующий вопросы в сфере вооруженных сил, заявил, что при отсутствии мирного договора между КНДР и Республикой Корея «непонимание или враждебное заявление» может привести к полномасштабному конфликту.

Напомним, министр национальной обороны Республики Корея Со Ук заявил, что ВС страны могут нанести удар по местам пуска ракет и командным объектам в КНДР, если Пхеньян направит ракеты против Сеула.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель комитета начальников штабов (КНШ) вооружённых сил (ВС) Южной Кореи Вон Ин Чхоль со своими коллегами из США и Японии Марком Милли и Кодзи Ямадзаки обсудят ситуацию с ракетной и ядерной угрозой КНДР.

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