Париж, 3 апреля, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Лидер французской оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен за неделю до выборов президента Франции почти догнала по популярности действующего главу республик Эммануэля Макрона. Рейтинги политиков 3 апреля обнародовала газетв Le Journal du Dimanche.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Согласно проведённым опросам, Макрона готовы поддержать на выборах 27% участников опроса, а Ле Пен — 22%. При этом рейтинг главы «Нацфронта» вырос за последнюю неделю на 3,5%, а действующий президент потерял 2,5%.

Эксперты ожидают, что оба политика пройдут во второй тур. Опрос показал, что, выбирая между Мкроном и Ле Пен 53% респондентов назвали оппозиционного политика, а 47% — действующего президента.

Опрос проводился с 31 марта по 1 апреля 2022 года. В нём участвовали 1,5 тыс. взрослых жителей республики.

Напомним, выборы президента Франции должны пройти 10 апреля. Для участия в них зарегистрировались шесть кандидатов.