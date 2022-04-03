Киев, 3 апреля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Предложение канцлера Германии Олафа Шольца избежать конфликта с Москвой, отказавшись от вступления Украины в НАТО, отверг на конференции в Мюнхене украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом 2 апреля сообщает издание Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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По данным издания, Шольц на встрече в Мюнхене, которая состоялась 19 февраля, предложил президенту Украины отказаться от планов вступить в НАТО и объявить о нейтральном статусе Украины в рамках договора по европейской безопасности между Россией и странами Запада. По такой схеме соглашение подписали бы президент России Владимир Путин и глава США Джозеф Байден, оба лидера выступили бы гарантами безопасности Украины.

Зеленский отказался от предложения Шольца урегулировать нарастающий конфликт, пояснив, что большинство жителей Украины якобы поддерживают вступление страны в Североатлантический альянс.

Как отмечает издание, ответ Зеленского «заставил немецких чиновников обеспокоиться, что шансы на мир тают».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский усомнился в готовности США помогать украинской власти, в связи с отказом Вашингтона поставлять Киеву военные самолёты и ракеты.