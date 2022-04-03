Кишинёв, 3 апреля, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Решение президента Молдавии Майи Санду, что Кишинёв не поддержит антироссийские санкции, поможет республике избежать попадания в список недружественных стран РФ. Об этом заявил в своём телеграм-канале экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон.

Dodon.md Додон

«Для убедительности и укрепления этих похвальных заявлений призываю нынешнее руководство Молдовы сделать ещё несколько конкретных шагов», — написал Додон.

Экс-президент призвал молдавские власти принять закон о нейтралитете Молдавии. Он отметил, что в конституции это прописано, но конституционный суд в 2017 году фактически отменил данное положение. Также Додон призвал начать переговоры с Россией, чтобы добиться снижения цены на газ для Молдавии.

Кроме того, политик призывает добиться, чтобы молдавские СМИ перестали однобоко освещать события на Украине.

Стоит отметить, власти Молдавии о нейтральной позиции заявили с начала Россией спецоперации по денацификации Украины. При этом за нанесение символа Z на машины штрафуют, ретрансляцию новостей российских каналов запретили, а русскоязычные каналы штрафуют за «необъективное» освещение конфликта на Украине. Проведение антироссийских акций, в том числе сопровождающихся оскорблениями, в Кишинёве не пресекают.